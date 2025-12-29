Sinop'ta Kasım Bilançosu: 638 Asayiş Olayı, %96 Aydınlatma

Sinop'ta Kasım ayı güvenlik raporu: 638 olayın yüzde 96'sı çözüldü

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Kasım ayına ilişkin bilançosu hakkında bilgi verdi. Vali Özarslan, il genelinde Kasım ayında meydana gelen 638 asayiş olayının yüzde 96'sının aydınlatıldığını bildirdi.

Asayiş ve önleyici çalışmalar

Özarslan, emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmaları sayesinde faillerin büyük ölçüde tespit edildiğini belirtti. En önemli hedeflerinin suçun oluşmadan önlenmesi olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yılın ilk 11 ayı verileri

Vali Özarslan, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 10, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 azalma olduğunu açıkladı. Diğer takibi gereken olaylarda da yüzde 11 düşüş yaşandığını belirterek, bu verilerin Sinop'un huzurlu bir şehir olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Aranan şahıslar ve yakalamalar

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Kasım ayında farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Özarslan, suçluların Sinop sokaklarında rahatça dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren Özarslan, yılın ilk 11 ayında 21 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 47 kişinin yakalandığını ve 10 kişinin tutuklandığını aktardı. Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 9, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 31 ve tutuklu sayısında yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara Sinop'ta yer yok" dedi.

Deniz güvenliği

Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olan Sinop'ta deniz güvenliğine önem verildiğini vurgulayan Özarslan, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Kasım ayında 71 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, 694 kişinin sorgulandığını bildirdi. Deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen bir gemiye Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandığını da açıkladı.

Trafik denetimleri

Trafik güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğunu söyleyen Özarslan, "Sıfır Can Kaybı" vizyonu doğrultusunda denetimlerin sürdüğünü belirtti. Kasım ayında yapılan kontrollerde 65 bin araç ve 2 bin 900 motosiklet denetlendi; 4 bin 900 ceza işlemi uygulandı, 389 araç trafikten men edildi ve 68 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Okul çevresi ve servis denetimleri

Öğrenci güvenliğinin hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Özarslan, il genelinde okul çevrelerinde yoğun denetimler yapıldığını aktardı. Kasım ayında okul servisleri, iş yerleri, park ve bahçelerde gerçekleştirilen kontrollerde kusurlu bulunan servis araçlarına idari işlem uygulandığını ve okul çevrelerinde alkol ile açık sigara satışına kesinlikle müsaade edilmediğini belirtti.

Yeni yıl tedbirleri

Yeni yıla girerken kapsamlı tedbirler alındığını açıklayan Vali Özarslan, 31 Aralık itibarıyla asayişten trafiğe, sağlıktan gıda güvenliğine kadar tüm alanlarda kamu kurumlarının sahada olacağını söyledi. Yılbaşı gecesi ve sonrasında yüzlerce güvenlik, sağlık ve acil durum personelinin görev yapacağını belirterek, vatandaşların 2026 yılını huzur ve güven içinde karşılaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

