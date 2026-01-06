Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da yol kontrolünde durdurulan kamyonda 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş makaron bulundu; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:46
Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, koliler içerisinde 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Olayın ardından ele geçirilen makaronlara el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR KAMYONDA 6 MİLYON 190 BİN ADET SAHTE BANDROLLÜ BOŞ...

AFYONKARAHİSAR'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR KAMYONDA 6 MİLYON 190 BİN ADET SAHTE BANDROLLÜ BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Çanakkale Ayvacık Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları