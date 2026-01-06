Afyonkarahisar'da 6 milyon 190 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, koliler içerisinde 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Olayın ardından ele geçirilen makaronlara el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.
