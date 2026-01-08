Suriye Ordusu Halep Eşrefiye'de Çok Sayıda Noktayı Kontrol Altına Aldı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde Suriye ordusunun birçok noktada kontrol sağladığını ve İç Güvenlik Güçleri'nin konuşlandırıldığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile çatışmalarda birçok noktada kontrol sağladığını açıkladı.

Operasyon ve güvenlik

Bakanlık, SDG unsurlarının çekildiği noktalara güvenliği tesis etmek amacıyla İç Güvenlik Güçleri'nin konuşlandırıldığını bildirdi. Ordu birlikleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyonlarda, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve bölgenin tamamen temizlenmesine öncelik verildiği vurgulandı.

Operasyonların Şeyh Maksud'un terör örgütü SDG işgalindeki bölgelerini de kapsayacak şekilde kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, örgüt üyelerine silah bırakma ve teslim olma çağrısı yapıldı.

Vali el-Gharib'in açıklamaları

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde SDG mensuplarından çok sayıda kişinin çatışmalar sırasında bölgeden ayrıldığını ve bir kısmının ise firar ettiğini belirtti. Vali el-Gharib, "İç Güvenlik güçleri, bu iki mahallede tam güvenliği sağlamak ve tahliye edilen halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini temin etmek amacıyla şimdi konuşlanmaya hazırlanıyor" dedi.

Vali el-Gharib, Halep'in güvenlik ve istikrar yönünde yeni bir adım attığını belirterek, "Değerli halkımızdan, güvenlik operasyonları tamamlanana kadar talimatlara eksiksiz uymalarını ve geri dönüşte acele etmemelerini rica ediyoruz. Dönüş, yetkili platformlar üzerinden yayımlanacak resmi talimatlarla düzenlenecek" çağrısında bulundu.

