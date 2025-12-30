Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı

Olayın Detayları

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen olayda, bir ikamete balkondan girilerek 100 bin TL nakit ve başka bir evden 4 adet cep telefonu çalındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygun ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, balkondaki camın kırıldığı noktada kan izleri tespit edildi.

Hastanelerdeki kayıtlar incelendiğinde, çok sayıda suç kaydı bulunan O.Ö. isimli şahsın tedavi altında olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin analizi ise O.Ö.'nün olaya bisikletle geldiğini ve sonrasında aynı bisikletle ayrıldığını ortaya koydu.

Polis ekipleri şüpheliyi eşya olarak kullandığı bisiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık yaptığı evde hastanelik oldu