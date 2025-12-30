DOLAR
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı

Afyonkarahisar'da balkondan girip 100 bin TL ve 4 cep telefonu çalan O.Ö., elini kesip hastaneye başvurunca bisikletiyle yakalandı; tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:13
Olayın Detayları

Afyonkarahisar kent merkezinde meydana gelen olayda, bir ikamete balkondan girilerek 100 bin TL nakit ve başka bir evden 4 adet cep telefonu çalındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soygun ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, balkondaki camın kırıldığı noktada kan izleri tespit edildi.

Hastanelerdeki kayıtlar incelendiğinde, çok sayıda suç kaydı bulunan O.Ö. isimli şahsın tedavi altında olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin analizi ise O.Ö.'nün olaya bisikletle geldiğini ve sonrasında aynı bisikletle ayrıldığını ortaya koydu.

Polis ekipleri şüpheliyi eşya olarak kullandığı bisiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

