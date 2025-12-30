Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binaya Düştü — İtfaiye Müdahalesi

Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binanın Üzerine Düştü
Olay ve Müdahale
Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları kırılarak binanın üzerine devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle kırılan dallar kaldırıldı.
Olayda bir dairede maddi hasar oluşurken, mahalledeki altyapı da etkilendi; mahallenin su tesisatında hasar meydana geldi.
Mahallelinin İddiası
Mahalle sakinleri, geçtiğimiz yıl de aynı ağacın dallarının kırılarak binanın üzerine düştüğünü ve kırık dalların aylarca bina üzerinde kaldığını belirtti.
Gelişmeler ve olası güvenlik önlemleriyle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
