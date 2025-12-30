DOLAR
Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binaya Düştü — İtfaiye Müdahalesi

Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta şiddetli rüzgar sonucu kırılan ağaç dalları binaya düştü; itfaiye sevk edildi, bir daire ve mahalle su tesisatı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 19:02
Beyoğlu'nda Kırılan Ağaç Dalları Binanın Üzerine Düştü

Olay ve Müdahale

Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın dalları kırılarak binanın üzerine devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle kırılan dallar kaldırıldı.

Olayda bir dairede maddi hasar oluşurken, mahalledeki altyapı da etkilendi; mahallenin su tesisatında hasar meydana geldi.

Mahallelinin İddiası

Mahalle sakinleri, geçtiğimiz yıl de aynı ağacın dallarının kırılarak binanın üzerine düştüğünü ve kırık dalların aylarca bina üzerinde kaldığını belirtti.

Gelişmeler ve olası güvenlik önlemleriyle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

