Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan inen sürücü ve yolcunun yerdeki yaralıya baktıktan sonra olay yerini terk ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkii nde meydana geldi. Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü, arabanın üzerinde takla atarak yere savruldu.

Olay yerindeki müdahale ve kamera görüntüleri

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Umut D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, araçtakilerin kısa süre yerdeki yaralıya baktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını gösteriyor.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ve sorumluluk durumuna ilişkin detaylar yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

