DOLAR
42,93 -0,06%
EURO
50,52 -0,31%
ALTIN
5.994,08 -0,33%
BITCOIN
3.746.383,49 -0,2%

Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorlu'da gece yarısı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı, araçtakiler olay yerini terk etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 02:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 02:35
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Umut D. yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan inen sürücü ve yolcunun yerdeki yaralıya baktıktan sonra olay yerini terk ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkii nde meydana geldi. Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü, arabanın üzerinde takla atarak yere savruldu.

Olay yerindeki müdahale ve kamera görüntüleri

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Umut D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, araçtakilerin kısa süre yerdeki yaralıya baktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını gösteriyor.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ve sorumluluk durumuna ilişkin detaylar yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Tekirdağ'da feci kaza kamerada

Tekirdağ'da feci kaza kamerada

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
2
Kırıkkale’de 'hırsızlık' Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
3
Safranbolu'da Kamelya Yangını: Alabalık Tesisinde Yapı Kül Oldu
4
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
5
Amasya’da otomobil İstasyon Köprüsü'nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
6
Nevşehir'de alkollü sürücü iddiası: Otomobil kayaya çarptı, 4 yaralı
7
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?