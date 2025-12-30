Tekirdağ'da yılbaşı tedbirleri: 2 bin 816 personel görevde

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında düzenlenen toplantıda, yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında il genelinde uygulanacak güvenlik, asayiş, trafik, sağlık ve acil durum tedbirleri ele alındı.

Toplantı ve koordinasyon

Toplantıya, kurum müdürleri kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmaları aktardı ve görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Recep Soytürk, valilik koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yılbaşı süresince sahada olacağını belirterek, olumsuzluk yaşanmaması için gerekli planlamaların yapıldığını ifade etti.

Toplantıya katılanlar arasında İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve GAMER Müdürü Varol Çömez ile ilgili kurum yetkilileri yer aldı.

Görev dağılımı ve ekip sayıları

Valilik açıklamasına göre, yılın son günü ve gecesinde vatandaşların huzur ve güven içinde olması için güvenlik birimleri sahada olacak. Toplamda 442 ekip ve 2 bin 816 personel ile hizmet verilecek.

Dağılım şu şekilde: Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 147 ekip ve 711 personel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 283 ekip ve 2 bin 26 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ise 1 gemi, 5 devriye botu, 6 kara aracı ve 79 personel görev yapacak.

Trafik güvenliği ve ek tedbirler

Trafik güvenliğinin sağlanması ve can ile mal kaybına yol açabilecek kazaların önlenmesi amacıyla ilave tedbirler alındı. Buna göre İl Jandarma Komutanlığı 15 ekip ve 30 personel, İl Emniyet Müdürlüğü ise 99 ekip ve 277 personel ile yollarda görev yapacak. Gerek görüldüğünde personel ve ekip takviyesi yapılacağı bildirildi.

Vatandaşa çağrı

Valilik açıklamasında vatandaşlara uyarılara riayet edilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbir alınmıştır. Yılın son günü ve gecesinde tüm birimlerimiz valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaktır. Karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimizin aranması rica olunur"

