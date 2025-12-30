DOLAR
Çorlu'da Motosiklet, Otomobilin Üzerinden Takla Attı — Kaza Anı Kamerada

Çorlu'da motosiklet sürücüsü çarpışma sonrası otomobilin üzerinden takla atıp yere savruldu; yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı kamerada.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:42
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobilin üzerinden takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı kavşağında, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden M.S. idaresindeki motosiklet ile Boyacılar Sokak'tan Şinasi Kurşun Caddesi yönüne geçiş yapan E.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosikletten savrulan M.S., zemine düşerek yaralandı. Genç sürücünün ayağından yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.S.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza anına ilişkin görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve sürücünün takla atarak savruluşu net şekilde görülüyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

