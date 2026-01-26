Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar Emirdağ Davulga'daki Borbes elektrik üretim tesisinde sabah çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ölü veya yaralı yok.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:37
Olay ve Müdahale

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde, sabah saatlerinde elektrik üretim tesisinde yangın çıktı. Plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapılan Borbes isimli tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevlere, ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı; ardından itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin ve dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can Kaybı ve Soruşturma

Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olmadığı bilgisini paylaştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlatıldı.

