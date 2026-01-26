Sinop Erfelek'te Takla Atan Otomobil: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'un Erfelek ilçesinde Bozkurt Bulvarı'nda takla atarak Erfelek Çayı'na yuvarlanan otomobilin sürücüsü S.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 15:43
Kaza Detayları

Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak yuvarlandı ve sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza yeri: Bozkurt Bulvarı Caddesi

Zaman: Saat 03.00

Sürücü: S.A. tarafından kullanılan 34 DB 6575 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen araç Erfelek Çayı yatağına yuvarlandı. Olayın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

