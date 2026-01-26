Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde

AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki şizofreni hastası ve 2 çocuk annesi Nimet Kılıç, 22 Ocak sabahı saat 05.12'de evden ayrıldı.

Eşi Şeyhmus Kılıç, sabah yatağında olmadığını fark ederek durumu önce komşularına ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları köy çevresi ve sulak alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), DÜ Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ile birlikte kadavra köpeği de destek veriyor. Ekiplerin yürüttüğü aramalar 5’inci gününde de yoğun şekilde devam ediyor.

