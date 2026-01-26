Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Olayın Ayrıntıları

Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesinde, dün gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, bahçe sahibi M.İ. evine yakın noktada bulunan avokado bahçesinde fener ışığı gördü. Şüphe üzerine Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

Jandarmanın Müdahalesi

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yapılan incelemede bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin jandarmayı fark etmeleri üzerine topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri gece saatlerinde geniş çaplı arama başlattı ve kaçan şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Gözaltına alınan Ç.Ş., T.T. ve M.G. isimli şüpheliler, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan Miktar

Olay yerinde yapılan tespitlere göre, şüphelilerin bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı ve çalınan avokadoların tahmini değerinin 500 bin TL olduğu bildirildi.

