Afyonkarahisar'da ByLock kullanıcısı FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheliyi gözaltına aldı

Afyonkarahisar'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs, polis takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, B.Ö.K. isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Ekiplerin takibi sonucu şüpheli kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR’DA FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA VE ÖRGÜTÜN HABERLEŞME PROGRAMI BYLOC KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLEN BİR ŞAHIS POLİSİN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.