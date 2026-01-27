Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı
Sinanpaşa'da jandarma operasyonu
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri düğünlerde havaya ateş açan 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesinde yapıldı. Şüpheliler, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Operasyonda şüphelilerle birlikte 3 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
