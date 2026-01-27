Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarma, düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı; operasyonda 3 tabanca ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:54
Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi gözaltına alındı

Sinanpaşa'da jandarma operasyonu

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri düğünlerde havaya ateş açan 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sinanpaşa ilçesinde yapıldı. Şüpheliler, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 3 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA DÜĞÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN OPERASYONDA 3 TABANCADA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı
6
Dalaman'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları