DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,02%
ALTIN
5.962,47 0,66%
BITCOIN
3.805.752,11 -0,76%

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda durdurulan minibüste 27 düzensiz göçmen bulundu. Sürücü ve organizatörler dahil 4 şüpheli tutuklandı, göçmenler sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:08
Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste 27 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayın ardından, aracın sürücüsü N.A. ile M.A. ve organizatörler İ.K. ve M.S.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da bulunduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONUNDA İKİSİ...

AFYONKARAHİSAR'DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONUNDA İKİSİ ORGANİZATÖR 4 KİŞİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manş Tüneli'nde Arıza Giderildi, Eurostar Seferleri Yeniden Başladı
2
İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu: 3,5 Ton Sahte Etil Alkol, 5 Tutuklama
3
Ordu'da Trafik Denetimlerinde 11.281 Araç Kontrolü
4
Trabzon Sera Gölü'nde Turistik İşletmede Yangın: Büyük Maddi Hasar
5
Düzce'de paletli ambulans Tuğrul köyündeki 95 yaşındaki hastaya ulaştı
6
Kozan'da Park Halindeki Otomobilde Yangın: 34 JA 448 Plakalı Araç Söndürüldü
7
Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları