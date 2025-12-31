Afyonkarahisar'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste 27 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayın ardından, aracın sürücüsü N.A. ile M.A. ve organizatörler İ.K. ve M.S.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da bulunduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri bildirildi.

