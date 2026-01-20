Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hapis cezasıyla aranan M.S. yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan M.S., Emniyet ekiplerinin takibi sonucu kent merkezinde yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:17
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hapis cezasıyla aranan M.S. yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hapis cezasıyla aranan M.S. yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S., polis takibi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü çalışması

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda M.S.'nin hakkında verilen hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltı ve tutuklama

Ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS...

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS POLİSİN TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları