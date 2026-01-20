Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hapis cezasıyla aranan M.S. yakalandı
Afyonkarahisar'da, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S., polis takibi sonucu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü çalışması
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda M.S.'nin hakkında verilen hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltı ve tutuklama
Ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
