Afyonkarahisar'da Jandarma 25 Kişiyi Yakaladı: 11 Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 22 -28 Aralık 2025 tarihleri arasındaki yol kontrollerinde 25 kişiyi yakaladı; 11'i mahkeme kararıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:51
22 -28 Aralık 2025 tarihlerinde yol kontrolleri

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 -28 Aralık 2025 tarihleri arasında aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu çeşitli suçlardan aranan 25 kişinin gözaltına alındığı, bu şahıslardan 11inin sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

