Afyonkarahisar'da Jandarma 25 Kişiyi Yakaladı: 11 Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma operasyonu: 25 gözaltı, 11 tutuklama
22 -28 Aralık 2025 tarihlerinde yol kontrolleri
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 -28 Aralık 2025 tarihleri arasında aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.
Denetimler sonucu çeşitli suçlardan aranan 25 kişinin gözaltına alındığı, bu şahıslardan 11inin sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirtildi.
AFYONKARAHİSAR'DA JANDARMA TARAFINDAN SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 25 KİŞİ YAKALANIRKEN ŞAHISLARDAN 11'İ TUTUKLANDI.