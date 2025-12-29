DOLAR
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltında

Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı; zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:02
Emniyet ekipleri İlkadım'da eş zamanlı baskın düzenledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskında Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: A.H.S.A.H., M.H.H.A.B., A.M.Z.Z. ve S.H.I.A.H.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

