Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltında
Emniyet ekipleri İlkadım'da eş zamanlı baskın düzenledi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan baskında Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle: A.H.S.A.H., M.H.H.A.B., A.M.Z.Z. ve S.H.I.A.H.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
