Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada
Refüje çarpan araç ters döndü, sürücü yaralandı
Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücü S.Y. idaresindeki 33 V 0997 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra otomobili çekici yardımıyla refüjden aldı.
Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir kamyonun önünden savrularak takla atıp ters dönme anları yer aldı.
