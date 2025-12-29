DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,53 0,18%
ALTIN
6.149,88 1,63%
BITCOIN
3.752.729,97 0,24%

Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada

Mersin Erdemli'de refüje çarpan 33 V 0997 plakalı otomobil takla attı; sürücü S.Y. yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:54
Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada

Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada

Refüje çarpan araç ters döndü, sürücü yaralandı

Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücü S.Y. idaresindeki 33 V 0997 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra otomobili çekici yardımıyla refüjden aldı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir kamyonun önünden savrularak takla atıp ters dönme anları yer aldı.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, KAZA ANI İSE GÜVENLİ...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, KAZA ANI İSE GÜVENLİ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, KAZA ANI İSE GÜVENLİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi
2
Kayseri'de kuruyemişçi deposunda klima yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
3
İğdır'da Kuyumcu Soygunu: 5-6 Kilo Altın Çalındı
4
Safranbolu’da Kar Nedeniyle Çatı ve Tenteneler Çöktü
5
Kastamonu'da Kar Kazası: Yan Yatan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
6
Menteşe'de Elektrik Trafosunda Yangın Paniği — Ekipler Kısa Sürede Müdahale Etti
7
İzmir Ödemiş’te Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı