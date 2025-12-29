DOLAR
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Tatil, Öğrenciler Mahsur Kaldı

Şırnak merkezde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi; servislerin ulaşamaması yüzünden okullar bölgesinde çok sayıda öğrenci mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:44
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Tatil, Öğrenciler Mahsur Kaldı

Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle öğrenciler mahsur kaldı

Servislerin ulaşamaması ve yol kapanmaları okullarda bekleyişe yol açtı

Şırnak il merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Tatil kararının ardından, okullar bölgesinde eğitim gören çok sayıda öğrenci, servis araçlarının bölgeye ulaşamaması sonucu okullarda mahsur kaldı.

Kar ve buzlanma nedeniyle servis araçları yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı güzergahların kapanması öğrencilerin uzun süre okul çevresinde beklemesine neden oldu. Soğuk hava koşullarında zor anlar yaşayan öğrencilere çevredeki vatandaşlar ve okul görevlileri destek olmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından bazı servisler kontrollü şekilde bölgeye ulaşırken, mahsur kalan öğrenciler kademeli olarak evlerine gönderildi.

Yetkililer öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirirken, ulaşımda aksamaya yol açan kar ve buzlanma koşullarına karşı bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Okullar bölgesinde öğrenciler kar nedeniyle mahsur kaldı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

