Karabük'te Kar Yağışında Jandarma, KOAH Hastasına Ulaştı

Safranbolu Aşağıgüney Köyü'nde yardım operasyonu

Karabük’te etkili olan kar yağışı sırasında, Safranbolu ilçesine bağlı Aşağıgüney köyünde ikamet eden 64 yaşındaki KOAH ve astım hastası, oksijen tüpüyle yaşamını sürdürüyordu. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına rağmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 112 koordinasyonunda hızla harekete geçti. Köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşı güvenli şekilde alarak sağlık ekiplerine teslim etti ve sevkini sağladı.

Hastanın nakli, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz konuyla ilgili, "Zor hava şartlarında fedakarca görev yapan jandarma ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın can ve sağlık güvenliği için tüm kurumlarımızla birlikte, valiliğimiz koordinasyonunda 7/24 sahadayız. Kar yağışı ve zorlu kış şartlarına rağmen, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

