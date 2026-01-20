Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Aranan Şahsı Yakaladı, 13'ü Tutuklandı
Yol kontrolünde geniş çaplı yakalama
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen yol kontrol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslardan 13’ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
