Afyonkarahisar'da Jandarma 51 Aranan Şahsı Yakaladı, 13'ü Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrolü sırasında çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı; 13'ü mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:53
Yol kontrolünde geniş çaplı yakalama

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen yol kontrol uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 13’ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

