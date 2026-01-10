Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Operasyonun Detayları
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda önemli delillere ulaşıldı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500'e yakın mermi ele geçirildi.
Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi.
