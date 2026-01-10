Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma baskınlarında ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, şarjör ve yaklaşık 500 mermi ele geçirildi; gözaltılar var.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:08
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda önemli delillere ulaşıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500'e yakın mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları