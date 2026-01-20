Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı, 5990 Kullanımlık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kesici alet ele geçirildi; 6 kişi tutuklandı.
Operasyon Detayları
Ekiplerin takibi sonucunda adreslerine baskın düzenlenen şüpheliler Ü.Y., Y.İ., H.K., E.P.A., A.B ve K.K. isimli şahıslardı.
Baskında ele geçirilenler arasında 5990 kullanımlık sentetik kannabinoid, 3 gram satışa hazır metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, bıçaklar ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
