Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Komşu Müdahalesiyle Kurtuldu

Ankara Elmadağ'da 12 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun müdahalesiyle kurtarıldı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:20
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen olayda, evine dönen bir kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Olay anı ve yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Ocak tarihinde gerçekleşti. Eve dönen kadın bir anda sokakta bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldı. Köpeklere karşı yardım çığlıkları atan kadının sesini duyan komşusu, hızla bahçesinin kapısını açtı ve kadının içeri girmesini sağlayarak köpekleri uzaklaştırdı.

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kadının yaşadığı korku dolu mücadele ve komşunun müdahalesi açık şekilde görüldü.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Saldırı sonucu kadının vücudunda ısırık izleri oluştu. Hemen hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları