Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz’dan Asayiş Personeline Başarı Belgeleri

Değerlendirme toplantısı ve ödül töreni

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Toplantı sonunda başarılı polislere başarı belgeleri takdim edildi.

Ziyaret kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında; asayiş olaylarının aydınlatılması, suçun önlenmesi ve yürütülen güncel projeler ele alındı. Şube müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin saha çalışmaları yakından değerlendirildi.

Emniyet Müdürü Yılmaz, suç ve suçluyla mücadelede gösterilen kararlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve personele başarılarından dolayı teşekkür etti.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

