Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 207 Hap, 84 Peçete

Sinanpaşa'da jandarmanın baskınında 207 sentetik hap, 84 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; üç kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:03
Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir adrese baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Baskında yapılan aramada 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.A., S.A. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

