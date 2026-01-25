Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 207 Hap, 84 Peçete

Afyonkarahisar'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesinde aldıkları istihbaratı değerlendirerek bir adrese baskın düzenledi.
Operasyon Detayları
Baskında yapılan aramada 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 1 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu emdirilmiş tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında G.A., S.A. ve V.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
