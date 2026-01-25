Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.

2020'den beri aranan M.S., ‘uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla Bakırköy'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:45
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.

Bakırköy'de Aranan Şahıs M.S. Yakalandı

11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 2020 yılından bu yana aranan ve çeşitli illerde işlenen suçlara karıştığı tespit edilen şahıs M.S., Bakırköy'de yakalandı.

Şüphelinin, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ ile ‘mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca şahıs hakkında 3 adet UYAP araması kayıtlıydı.

Operasyonu yürüten birim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri oldu. Yakalanan M.S., Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

2020 YILINDAN BU YANA ARANAN VE 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, BAKIRKÖY’DE...

2020 YILINDAN BU YANA ARANAN VE 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, BAKIRKÖY’DE GÖZALTINA ALINDI.

2020 YILINDAN BU YANA ARANAN VE 11 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, BAKIRKÖY’DE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları