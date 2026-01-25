Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.

Bakırköy'de Aranan Şahıs M.S. Yakalandı
11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 2020 yılından bu yana aranan ve çeşitli illerde işlenen suçlara karıştığı tespit edilen şahıs M.S., Bakırköy'de yakalandı.
Şüphelinin, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ ile ‘mala zarar verme’ suçlarından kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca şahıs hakkında 3 adet UYAP araması kayıtlıydı.
Operasyonu yürüten birim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri oldu. Yakalanan M.S., Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
