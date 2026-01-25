Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü

Elmadağ'da Samsun Yolu'nda tırdaki kepçe köprüye takılarak yola düştü; can kaybı yok, trafik kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:20
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü

Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü

Olayın Detayları

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen bir tırın dorsesindeki kepçe, köprü altından geçiş sırasında köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü.

O sırada arkadan gelen araçlar ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarak, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafiği kontrollü olarak verdi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı ve trafik kısa süreli aksadı.

ELMADAĞ İLÇESİNDE, BİR TIRIN ÜZERİNDE BULUNAN KEPÇE, KÖPRÜ ALTINDAN GEÇİŞ SIRASINDA KÖPRÜYE...

ELMADAĞ İLÇESİNDE, BİR TIRIN ÜZERİNDE BULUNAN KEPÇE, KÖPRÜ ALTINDAN GEÇİŞ SIRASINDA KÖPRÜYE TAKILARAK YOLA DÜŞTÜ VE FACİA KIL PAYI ATLATILDI

ELMADAĞ İLÇESİNDE, BİR TIRIN ÜZERİNDE BULUNAN KEPÇE, KÖPRÜ ALTINDAN GEÇİŞ SIRASINDA KÖPRÜYE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları