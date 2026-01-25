Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü

Olayın Detayları

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen bir tırın dorsesindeki kepçe, köprü altından geçiş sırasında köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü.

O sırada arkadan gelen araçlar ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarak, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafiği kontrollü olarak verdi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı ve trafik kısa süreli aksadı.

