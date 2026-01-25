Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta köprüden uçan otomobilde ağır yaralı yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale detayları

Merkez Onikişubat ilçesi Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Y.D. idaresindeki 09 ALN 491 plakalı Honda marka otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti ve yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılar ve kayıp

Kazada yaralananların isimleri ve yaşları şu şekilde bildirildi: Y.E.Ç. (19), A.K. (24), M.Y. (17), Y.D. (23) ve E.Y. (20). Yaralılardan E.Y., Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası acil servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen E.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavileri için kentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

