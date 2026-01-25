Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde 23 Ocak'ta çatı katı balkonundan düşen Adem Güder, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:32
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde 23 Ocak tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adem Güder, 2 katlı bir binanın dubleks dairesinin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Güder hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; olayla ilgili soruşturma ve çalışmalar sürüyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI SOKAK

OLAYIN YAŞANDIĞI SOKAK

VATANDAŞIN DÜŞTÜĞÜ NOKTADAN OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları