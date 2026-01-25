Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde 23 Ocak tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adem Güder, 2 katlı bir binanın dubleks dairesinin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Güder hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı; olayla ilgili soruşturma ve çalışmalar sürüyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI SOKAK