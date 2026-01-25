Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı

Kaza Detayları

Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün içinde bulunduğu otomobil uçuruma düştü ve sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 32 HZ 582 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü.

Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü uçurumdan çıkarıldı ve ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

