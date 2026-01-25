Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde saat 13.00 civarında Çamlık yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybeden 32 HZ 582 plakalı otomobil uçuruma düştü; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 14:29
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı

Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı

Kaza Detayları

Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün içinde bulunduğu otomobil uçuruma düştü ve sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 32 HZ 582 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü.

Sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü uçurumdan çıkarıldı ve ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN UÇURUMA DÜŞTÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN UÇURUMA DÜŞTÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

BURDUR'UN BUCAK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN UÇURUMA DÜŞTÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Otomobil Kazası: Ağır Yaralı Hayatını Kaybetti
2
Ankara Elmadağ’da Tırın Kepçesi Köprüye Takıldı, Yola Düştü
3
Bandırma'da Sisli Yolda Tır Dorsesine Çarpan İki Otomobil: 8 Yaralı
4
Şişli'de Kesik Baş Cinayetinde Şüpheliler İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
5
Burdur Bucak'ta Otomobil Uçuruma Düştü — 1 Yaralı
6
Bakırköy’de Yakalandı: 11 Yıl 7 Ay Hapisle Aranan M.S.
7
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşen Adem Güder Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları