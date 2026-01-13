Afyonkarahisar'da Jandarmadan Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 60 Adet Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma kaçak e-sigara operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler, toplam 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyon sonrası M.Ö. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

