Afyonkarahisar'da Jandarmadan Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 60 Adet Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri kent merkezinde düzenlediği baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi; şüpheli M.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:08
Afyonkarahisar'da jandarma kaçak e-sigara operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde bir iş yerine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler, toplam 60 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyon sonrası M.Ö. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

