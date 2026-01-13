Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Şıh Mehmet Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.S.A. ve yolcu H.E.A. yaralandı.

Olayın Detayları

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şıh Mehmet Mahallesi’nde S.U. idaresindeki 06 LYJ 37 plakalı otomobil ile M.S.A. yönetimindeki 79 MA 5667 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.S.A. ile yolcu olarak bulunan H.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

