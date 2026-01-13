Oktay Kaynarca da Arasında: İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Şüpheliler Adli Tıp'a Getirildi

Oktay Kaynarca da Arasında: Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, örnek alma işlemleri için getirildikleri Adli Tıp Kurumu'nda işlem gördü.

Alınan örnekler

Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. İşlemler kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Soruşturmanın seyri

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Resmi makamların yürüttüğü incelemeler sonrası konuyla ilgili bilgilendirme yapılması bekleniyor.

