Oktay Kaynarca da Arasında: İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Şüpheliler Adli Tıp'a Getirildi

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu isimlerle saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:44
Oktay Kaynarca da Arasında: İstanbul Uyuşturucu Soruşturmasında Şüpheliler Adli Tıp'a Getirildi

Oktay Kaynarca da Arasında: Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, örnek alma işlemleri için getirildikleri Adli Tıp Kurumu'nda işlem gördü.

Alınan örnekler

Soruşturma kapsamında, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. İşlemler kurum yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Soruşturmanın seyri

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Resmi makamların yürüttüğü incelemeler sonrası konuyla ilgili bilgilendirme yapılması bekleniyor.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oktay...

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na getirildi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
2
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
3
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
4
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
5
Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
7
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları