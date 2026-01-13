Manavgat'ta kayıp alzaymır hastası jandarma devriyesinde bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Olayın Detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yürüyen, davranışlarıyla dikkat çeken ve kimliği bulunmayan bir vatandaşa rastladı.

Kendini ifade edemediği belirlenen kişi hakkında yapılan araştırma sonucunda vatandaşın R.K. olduğu tespit edildi. Ailesiyle iletişime geçen ekipler, R.K.'nin alzaymır hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığını bildirdi.

Sosyo-sağlık Durumu ve Teslim

Bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından R.K., ailesine teslim edildi.

