Manavgat'ta kayıp alzaymır hastası jandarma devriyesinde bulundu

Manavgat'ta jandarma devriyesi sırasında kayıp alzaymır hastası R.K. bulundu; sağlık durumu iyi ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:04
Manavgat'ta kayıp alzaymır hastası jandarma devriyesinde bulundu

Manavgat'ta kayıp alzaymır hastası jandarma devriyesinde bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası vatandaş, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında bulunarak ailesine teslim edildi.

Olayın Detayları

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat ilçesi Çenger Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yürüyen, davranışlarıyla dikkat çeken ve kimliği bulunmayan bir vatandaşa rastladı.

Kendini ifade edemediği belirlenen kişi hakkında yapılan araştırma sonucunda vatandaşın R.K. olduğu tespit edildi. Ailesiyle iletişime geçen ekipler, R.K.'nin alzaymır hastası olduğu ve sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığını bildirdi.

Sosyo-sağlık Durumu ve Teslim

Bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından R.K., ailesine teslim edildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN ALZHEİMER HASTASI VATANDAŞ, JANDARMA...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANAN ALZHEİMER HASTASI VATANDAŞ, JANDARMA EKİPLERİNİN DEVRİYESİ SIRASINDA BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Muhtar Yangında Mahsur Kalan Köpeği Kurtardı
2
Kırşehir'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
3
Kırklareli Dereköy'de Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
4
Aydın Köşk'te Kar Yağışı: Jandarma Mahsur Kalan Aileyi Kurtardı
5
Didim'de 7 Yıl Sonra Bulunan Çalıntı Motosiklet: 2 Şüpheli Yakalandı
6
Antalya'da Pompalı Tüfekli Cinayet: Üçüncü Duruşmada Karşılıklı Suçlamalar
7
Sivas'ta Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları