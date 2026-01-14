Afyonkarahisar'da köy evinde 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da köy evine baskın: 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulundu
Operasyon detayları
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde polis ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek bir köy evine baskın düzenledi.
Aramalarda 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 4 bin 930 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.
Baskın sonucu B.D. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi; H.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
