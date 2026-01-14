Afyonkarahisar'da köy evinde 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Dazkırı'da düzenlenen operasyonda 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 4 bin 930 TL ele geçirildi; B.D. tutuklandı, H.K. hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:42
Afyonkarahisar'da köy evinde 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da köy evine baskın: 25 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulundu

Operasyon detayları

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde polis ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek bir köy evine baskın düzenledi.

Aramalarda 25 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile 4 bin 930 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Baskın sonucu B.D. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi; H.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS KÖY EVİNE YAPTIĞI BASKINDA 25 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS KÖY EVİNE YAPTIĞI BASKINDA 25 ADET PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

