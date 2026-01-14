Antalya Teleferik Kazası Davasında Adli Kontroller Kaldırıldı

Antalya'daki teleferik kazası davasında mahkeme dört sanığın adli kontrolünü kaldırdı; bilirkişi ek raporu bekleniyor. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:45
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davanın altıncı duruşmasında mahkeme, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı ve ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Duruşmada neler yaşandı?

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., Okan E., Aziz A., Hüseyin A., Özgür E., Kazım K., Edip Kemal B. ve Orhan K. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılma şartı bulunmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Savunmalarını yapan sanıklar, kazada sorumluluklarının bulunmadığını belirterek beraat talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Suphi K., Okan E., Hüseyin A. ve Özgür E. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerini ve duruşmalara katılma zorunluluklarını kaldırdı. Karar sonucunda davada adli kontrol şartıyla takip edilen sanık kalmadı.

Kazadan sağ kurtulan ve iyileşme süreci devam eden bazı vatandaşların duruşmaya katılma ve beyan verme talepleri mahkemece kabul edildi. Mahkeme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanacak ek bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasını beklemek üzere duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş; aynı kabinde bulunan 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Sistem durduğu için havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, yaklaşık 22,5 saat süren operasyonla tahliye edilmişti.

İddianame

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 112 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

