Meksika'da 6.5 Büyüklüğünde Deprem — Sheinbaum Toplantıyı Yarıda Kesti

Guerrero'da 6.5 büyüklüğünde deprem Mexico City'de hissedildi; Başkan Sheinbaum yeni yıl basın toplantısını yarıda kesti. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:58
Meksika'da 6.5 Büyüklüğünde Deprem — Sheinbaum Toplantıyı Yarıda Kesti

Meksika'da 6.5 büyüklüğünde deprem: Sheinbaum toplantıyı yarıda kesti

Guerrero eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Mexico City dahil olmak üzere çevre bölgelerde hissedildi. O sırada yeni yılın ilk basın toplantısını yapan Meksika Devlet Başkan Claudia Sheinbaum, sirenlerin çalmasıyla birlikte toplantıyı yarıda keserek binayı terketti.

Toplantı ve yetkililerin açıklamaları

Sheinbaum ve katılımcılar binayı terk ettikten kısa bir süre sonra toplantıya geri döndü. Başkan Sheinbaum, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile görüştüğünü; valinin kendisine şu ana kadar ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediğini aktardı. Depremin ardından çok sayıda kişi sokaklara çıktı.

Hasar ve can kaybı

Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, hasar tespiti için incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.

Depremin teknik verileri

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Guerrero eyaletinde yer alan Rancho Viejo kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında ve 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

