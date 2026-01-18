Afyonkarahisar'da Market Gaspı: 9 bin 500 TL Çalan Şüpheliler Yakalandı

Olay ve soruşturma detayları

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde Milli Birlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, P.B.D. ve S.A.O. isimli iki şahıs girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silah ile etkisiz hale getirerek kasadaki 9 bin 500 TL parayı gasp etti.

Şüpheliler, olayın ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı; zaman zaman motosiklete binerek kaçtıkları belirlendi. Harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin geçtiği güzergahları tespit etmek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu, şüphelilerin 28 farklı noktadan geçiş yaptığı ve olayla bağlantılı bin 467 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelendiği bildirildi. Kamera kayıtlarının ayrıntılı analiziyle zanlılar olaydan 12 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silah, metruk bir binada poşete sarılı şekilde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak için olay sırasında yüzlerini kapattıkları ve eldiven kullandıkları ortaya çıktı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 2 KİŞİ, GİRDİKLERİ MARKETTE İŞ YERİ SAHİBİNİ BİBER GAZI VE SİLAH İLE ETKİSİZ HALE GETİRİP 9 BİN 500 TL GASP ETMİŞTİ