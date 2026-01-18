Afyonkarahisar'da Market Gaspı: 9 bin 500 TL Çalan Şüpheliler Yakalandı

Afyonkarahisar'da markete girip iş yeri sahibini biber gazı ve silahla etkisiz hale getirip 9 bin 500 TL gasp eden şüpheliler, polisin kamera incelemesiyle 12 gün sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:33
Olay ve soruşturma detayları

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde Milli Birlik Caddesi'nde meydana gelen olayda, P.B.D. ve S.A.O. isimli iki şahıs girdikleri markette iş yeri sahibini biber gazı ve silah ile etkisiz hale getirerek kasadaki 9 bin 500 TL parayı gasp etti.

Şüpheliler, olayın ardından ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı; zaman zaman motosiklete binerek kaçtıkları belirlendi. Harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin geçtiği güzergahları tespit etmek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu, şüphelilerin 28 farklı noktadan geçiş yaptığı ve olayla bağlantılı bin 467 saatlik güvenlik kamerası kaydının incelendiği bildirildi. Kamera kayıtlarının ayrıntılı analiziyle zanlılar olaydan 12 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan silah, metruk bir binada poşete sarılı şekilde toprağa gömülmüş halde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yakalanmamak için olay sırasında yüzlerini kapattıkları ve eldiven kullandıkları ortaya çıktı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

