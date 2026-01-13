Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Sinanpaşa girişinde buzlanan yolda kayan 34 EA 1002 plakalı minibüs şarampole devrildi; sürücü A.M. ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:21
Kaza Detayları

Afyonkarahisar’da yağan karın ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde, Sinanpaşa ilçesi girişinde bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İddiaya göre, sürücüsü A.M. olan ve plakası 34 EA 1002 olan minibüs, buzlanan yolda kayarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

