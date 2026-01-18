Gökçebey'de Çatı Yangını: 3 Katlı Ev Küle Döndü

Gökçebey Veyisoğlu köyünde Yılmaz Aydemir'e ait 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:00
Veyisoğlu köyünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Veyisoğlu köyü İbrahimbeyoğlu Mahallesi'nde, Yılmaz Aydemir'e ait 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Çaycuma ve Gökçebey Belediyelerine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla köye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında çatı katı küle döndü, ancak can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

