Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp

Karaçi’de Gul Plaza AVM’de çıkan yangında kaçış sırasında 2 kişi metrelerce yükseklikten düştü; 6 ölü, 30 yaralı, 58 kişiden haber yok.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:48
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp

Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp

Olayın Detayları

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Gul Plaza adlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 22.00 sıralarında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada AVM’de büyük bir can pazarı yaşandı. Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü.

Can Kaybı ve Yaralılar

Yangında şu ana kadar 1’i itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı. Yetkililer, önemli sayıda kişinin arandığını belirtiyor.

Kayıplar ve Bina Hasarı

Yetkililer, 58 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM’nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü ve yapı hasar gördü.

Yangının Kaynağı ve Kurtarma Çalışmaları

Pakistan basını yangının bir çiçekçide başladığını bildiriyor ve yangının 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini aktarıyor. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirtti. Humayun, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu vurgulayarak, operasyonun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini söyledi.

Pakistan’da dün bir AVM'de çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen 2 kişi, dengelerini kaybederek...

Pakistan’da dün bir AVM'de çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen 2 kişi, dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Devam eden yangın nedeniyle 58 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçebey'de Çatı Yangını: 3 Katlı Ev Küle Döndü
2
İnegöl'de Kuzen Kavgası: Falçata ile Yüzünden Yaralandı
3
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 2 genç yaralandı, anlar kamerada
4
Malatya'da Amonyum Nitrat Yüklü Tırda Korkutan Yangın
5
Çorum'da Fiat-Tofaş Motor Yangını: 19 SE 233 İtfaiye Müdahalesiyle Kurtarıldı
6
Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp
7
Suriye Ordusu Rakka'ya Girdi — SDG Çekildi, Arama-Tarama Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları