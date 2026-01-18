Karaçi'de Gul Plaza AVM Yangını: Metrelerce Yüksekten Düşen 2 Kişi, 58 Kayıp

Olayın Detayları

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Gul Plaza adlı alışveriş merkezinde dün yerel saatle 22.00 sıralarında yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada AVM’de büyük bir can pazarı yaşandı. Yangından kaçmaya çalışan 2 kişi, binanın cephesindeki klimaların motorlarına kurulan merdivenlerden inerken dengelerini kaybederek metrelerce yüksekten yere düştü.

Can Kaybı ve Yaralılar

Yangında şu ana kadar 1’i itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı. Yetkililer, önemli sayıda kişinin arandığını belirtiyor.

Kayıplar ve Bina Hasarı

Yetkililer, 58 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı. Yaklaşık bin 200 mağazanın bulunduğu AVM’nin bir kısmı yangın nedeniyle çöktü ve yapı hasar gördü.

Yangının Kaynağı ve Kurtarma Çalışmaları

Pakistan basını yangının bir çiçekçide başladığını bildiriyor ve yangının 18 saatten fazla süredir söndürülemediğini aktarıyor. İtfaiye Şefi Muhammed Humayun, zemin kattaki tüm dükkan ve depoların alevlere teslim olduğunu belirtti. Humayun, arama-kurtarma çalışmalarının binanın bir kısmının çökmesi ve içeride biriken duman nedeniyle oldukça riskli olduğunu vurgulayarak, operasyonun ancak yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra devam edeceğini söyledi.

