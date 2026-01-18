İnegöl'de Kuzen Kavgası: Falçata ile Yüzünden Yaralandı
Olayın Detayları
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kuzen arasında çıkan kavgada 1 kişi falçata ile yüzünden yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mehmet Özsaraç Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. (23) ile teyzesinin oğlu Özgür K. (24) arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle telefonda tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen Özgür K., kuzeni Yusuf E.’yi evinin önüne çağırdı.
Sokakta yürürken yeniden başlayan tartışma büyüdü ve Özgür K., yanında bulundurduğu falçata ile Yusuf E.’yi yüzünden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Kanlar içinde kalan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanın yüzünde derin kesikler oluştuğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan Özgür K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
