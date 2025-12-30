Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Mekke'de ring otobüsünün çarpmış olduğu umreci Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ayrıntıları ve cenaze süreci

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Sakarya’nın Hendek ilçesinden Mekkeye giden bir Türk umreci kafilesine, 23 Aralık tarihinde kontrolden çıkan ring otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Abidin Dağköy, memleketi Hendek’te defnedildi.

Suudi Arabistan’ın Mekke’i Mükerreme şehrinde, umrecileri otellerden Harem’i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes’ül Cin mevkiinde, tünel girişinde kontrolünü kaybederek Mahbes Garajı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada Abidin Dağköy yaşamını yitirdi.

Kazada yaralananların arasında bulunan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Birol Yalçın tedavisinin ardından taburcu edilirken, Emine Dağköy’ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında cenaze, Köprübaşı Mahallesi'ndeki eve getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Olay, umre ziyareti sırasında yaşanan trajik bir kaza olarak kayıtlara geçti; yetkililer ve aile yakınları başsağlığı dilekleriyle acıyı paylaştı.

