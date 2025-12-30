DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Mekke’de ring otobüsünün çarptığı umreci Abidin Dağköy, Hendek’te toprağa verildi; iki kişi yaralandı, cenaze diplomatik görüşmelerle getirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:32
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Mekke'de ring otobüsünün çarpmış olduğu umreci Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Olayın ayrıntıları ve cenaze süreci

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Sakarya’nın Hendek ilçesinden Mekkeye giden bir Türk umreci kafilesine, 23 Aralık tarihinde kontrolden çıkan ring otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Abidin Dağköy, memleketi Hendek’te defnedildi.

Suudi Arabistan’ın Mekke’i Mükerreme şehrinde, umrecileri otellerden Harem’i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes’ül Cin mevkiinde, tünel girişinde kontrolünü kaybederek Mahbes Garajı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Türk kafilesine çarptı. Kazada Abidin Dağköy yaşamını yitirdi.

Kazada yaralananların arasında bulunan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Birol Yalçın tedavisinin ardından taburcu edilirken, Emine Dağköy’ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında cenaze, Köprübaşı Mahallesi'ndeki eve getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Olay, umre ziyareti sırasında yaşanan trajik bir kaza olarak kayıtlara geçti; yetkililer ve aile yakınları başsağlığı dilekleriyle acıyı paylaştı.

UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEN MEKKE'YE GİDEN VE KONTROLDEN...

UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEN MEKKE'YE GİDEN VE KONTROLDEN ÇIKAN RİNG OTOBÜSÜNÜN ÇARPMASI NETİCESİNDE HAYATINI KAYBEDEN ABİDİN DAĞKÖY, MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEN MEKKE'YE GİDEN VE KONTROLDEN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları