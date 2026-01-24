Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: Emirdağ Dereköy'de 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: Emirdağ Dereköy'de 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Afyonkarahisar’da takla atarak şarampole devrilen otomobil sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dereköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.P. yönetimindeki 03 ADN 241 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

