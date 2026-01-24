Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: Emirdağ Dereköy'de 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ Dereköy yakınlarında takla atıp şarampole devrilen otomobilde sürücü ile 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:34
Olayın ayrıntıları

Afyonkarahisar’da takla atarak şarampole devrilen otomobil sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Dereköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.P. yönetimindeki 03 ADN 241 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

