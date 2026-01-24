Diyarbakır Çınar'da kayıp şizofreni hastası Nimet Kılıç için arama 3. günde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 22 Ocak'ta evden çıkan 45 yaşındaki şizofreni hastası Nimet Kılıç'ı bulma çalışmaları AFAD, jandarma ve SAK ekipleriyle 3. gününde sürüyor.

AFAD, jandarma ve SAK ekipleri seferber

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan şizofreni hastası, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Olay, 22 Ocak sabahı saat 05.12'de başladı. Evden ayrılan Kılıç'ı yatağında olmadığını fark eden eşi Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte köy çevresi ve sulak alanlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarına, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve bir kadavra köpeği de destek veriyor. Ekipler, kayıp kadını bulmak için bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

