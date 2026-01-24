Osmaniye'de Kavga Sonrası Drift: Alkollü, Ehliyetsiz Sürücü 2 Kişiye Çarptı — 159 bin 716 TL Ceza

Osmaniye'de Kavga Sonrası Drift Kazası

Osmaniye'de Kuzey Çevre Yolu Yeşilyurt TOKİ mevkiinde çıkan kavganın ardından bir sürücünün otomobiliyle drift yapması sonucu iki kişiye çarptığı ve olay yerinden kaçtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Soruşturma ve Tespitler

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede olayın faili olan araç ve sürücüsünün S.T. olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde sürücünün; sürücü belgesiz araç kullandığı, drift yaptığı, aracı ters yönde sürdüğü ve makas attığı, 'dur' ikazına uymadığı, muayenesiz ve sigortasız araç kullandığı, alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edildi.

Uygulanan Cezai İşlemler

Sürücüye tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 159 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu araç trafikten men edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

