Yenice'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Şendoğan Evlekoğlu yönetimindeki 06 JZ 395 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:20
Kaza Kelemen Köprüsü Mevkiinde Gerçekleşti

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şendoğan Evlekoğlu idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Şendoğan Evlekoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolu Kelemen Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

