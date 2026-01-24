Yenice'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Kaza Kelemen Köprüsü Mevkiinde Gerçekleşti

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şendoğan Evlekoğlu idaresindeki 06 JZ 395 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Şendoğan Evlekoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Karabük-Yenice kara yolu Kelemen Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

