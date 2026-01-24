Ayvacık'ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kavşakta çarpışma, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ahmetçe köyü sapağındaki kavşakta meydana gelen kazada iki hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Kazada, Müjdat Ö. idaresindeki 09 BS 690 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Cezmi İ. idaresindeki 17 LY 646 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu Cezmi İ. ve Reyhan Ö. yaralandı. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

