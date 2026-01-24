Ayvacık'ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü sapağındaki kavşakta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Cezmi İ. ve Reyhan Ö. yaralandı; jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:21
Ayvacık'ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Ayvacık'ta İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kavşakta çarpışma, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ahmetçe köyü sapağındaki kavşakta meydana gelen kazada iki hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı.

Kazada, Müjdat Ö. idaresindeki 09 BS 690 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Cezmi İ. idaresindeki 17 LY 646 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu Cezmi İ. ve Reyhan Ö. yaralandı. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 2 HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 2 HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE 2 HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları